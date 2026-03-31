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En vivo: con diez, Italia empató 1-1 con Bosnia y la clasificación al Mundial se define en los penales

Kean abrió el marcador para Italia, en tanto que Tabakovic consiguió la igualdad. Bastoni se fue expulsado a los 41' del primer tiempo.

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Bosnia e Italia siguen en carrera por un boleto al Mundial 2026.

Bosnia e Italia siguen en carrera por un boleto al Mundial 2026.

EFE

La selección de Italia le ganaba a Bosnia 1 a 0, pero un gol sobre el final del segundo tiempo complicó sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. En Zenica, Moise Kean abrió la cuenta para la Azzurra a los 15' del primer tiempo, en tanto que Tabakovic consiguió la igualdad a diez del final.

A los 41' de la primera etapa, Bastoni se fue expulsado por lo que Italia jugó todo el segundo tiempo con diez hombres.

De esta manera, el boleto para participar de la próxima Copa del Mundo se define en el alargue.

El ganador del cruce, válido por una de las finales del Repechaje Europeo, disputará el Mundial 2026 como parte del Grupo B, junto a Canadá, Suiza y Qatar.

Moise Kean puso el 1-0 para Italia ante Bosnia

Moise Kean puso el 1 a 0 para Italia ante Bosnia

Moise Kean puso el 1 a 0 para Italia ante Bosnia

Expulsado Bastoni en Italia

Bastoni se fue expulsado a los 41' del PT y dejó a Italia con diez

Bastoni se fue expulsado a los 41' del PT y dejó a Italia con diez

Tabakovic marcó el 1-1 para Bosnia

Tabakovic marcó el 1-1 de Bosnia ante Italia

Tabakovic marcó el 1-1 de Bosnia ante Italia

El minuto a minuto de Italia-Bosnia, por el Repechaje Europeo

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Bosnia e Italia, a todo o nada.

Bosnia e Italia, a todo o nada.

Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma celebra el triunfo parcial de Italia sobre Bosnia.

Gianluigi Donnarumma celebra el triunfo parcial de Italia sobre Bosnia.

Moise Kean
Moise Kean puso el 1-0 para Italia.

Moise Kean puso el 1-0 para Italia.

Haris Tabakovic Bosnia
Haris Tabakovic anotó el 1-1 de Bosnia ante Italia.

Haris Tabakovic anotó el 1-1 de Bosnia ante Italia.

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