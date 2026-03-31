En vivo: con diez, Italia empató 1-1 con Bosnia y la clasificación al Mundial se define en los penales

Kean abrió el marcador para Italia, en tanto que Tabakovic consiguió la igualdad. Bastoni se fue expulsado a los 41' del primer tiempo.

Bosnia e Italia siguen en carrera por un boleto al Mundial 2026.

La selección de Italia le ganaba a Bosnia 1 a 0, pero un gol sobre el final del segundo tiempo complicó sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. En Zenica, Moise Kean abrió la cuenta para la Azzurra a los 15' del primer tiempo, en tanto que Tabakovic consiguió la igualdad a diez del final.

A los 41' de la primera etapa, Bastoni se fue expulsado por lo que Italia jugó todo el segundo tiempo con diez hombres.

De esta manera, el boleto para participar de la próxima Copa del Mundo se define en el alargue.

El ganador del cruce, válido por una de las finales del Repechaje Europeo, disputará el Mundial 2026 como parte del Grupo B, junto a Canadá, Suiza y Qatar.