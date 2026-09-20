En vivo: Deportivo Maipú recibe a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de ganar
Por la fecha 3, Deportivo Maipú quiere volver a meterse en puestos de Reducido y se mide contra Gimnasia de Jujuy en el Omar Higinio Sperdutti.
Por la fecha 30 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú busca dejar atrás su racha de tres partidos sin triunfos y recibe al duro Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Omar Higinio Sperdutti con la necesidad de ganar para volver a meterse en los puestos de Reducido de la Zona B.