En vivo: Deportivo Maipú iguala 0-0 ante Temperley en un duelo clave para volver a la zona de Reducido

Deportivo Maipú se ve las caras con Temperley en el Omar Higinio Sperdutti por la fecha 31 de la Primera Nacional. El equipo mendocino lleva cuatro partidos sin conocer la victoria (tres empates y una derrota) y esa mala racha lo sacó de los puestos de Reducido de la Zona B, donde hoy ocupa la 10° posición con 41 puntos, pero si suma de a tres esta tarde puede volver a meterse.