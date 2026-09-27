En vivo: Deportivo Maipú iguala 0-0 ante Temperley en un duelo clave para volver a la zona de Reducido
El Cruzado lleva cuatro partidos sin conocer la victoria y juega en el Sperdutti ante uno de los máximos aspirantes de la Zona B.
Deportivo Maipú se ve las caras con Temperley en el Omar Higinio Sperdutti por la fecha 31 de la Primera Nacional. El equipo mendocino lleva cuatro partidos sin conocer la victoria (tres empates y una derrota) y esa mala racha lo sacó de los puestos de Reducido de la Zona B, donde hoy ocupa la 10° posición con 41 puntos, pero si suma de a tres esta tarde puede volver a meterse.
Enfrente tendrá un rival durísimo: el Gasolero cosechó cinco triunfos en sus últimas seis presentaciones y ocupa el 2° lugar del grupo con 53 unidades, a uno del líder Tristán Suárez.
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