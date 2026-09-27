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En vivo: Boca y Racing empatan 0-0 en el Gigante de Arroyito por un lugar en semis de la Copa Argentina

El Xeneize y la Academia se ven las caras en el estadio de Rosario Central. El vencedor enfrentará a Banfield en semifinales de la Copa Argentina.

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El desequilibrando extremo de Boca, Leonel Flores, intenta pasar por entre Cannavo y Conechny, de Racing.&nbsp;

El desequilibrando extremo de Boca, Leonel Flores, intenta pasar por entre Cannavo y Conechny, de Racing. 

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Boca y Racing empatan 0-0 en un duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario y se puede ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR está Lucas Novelli.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Racing Club vs Boca Juniors

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