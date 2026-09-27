En vivo: Boca y Racing empatan 0-0 en el Gigante de Arroyito por un lugar en semis de la Copa Argentina
El Xeneize y la Academia se ven las caras en el estadio de Rosario Central. El vencedor enfrentará a Banfield en semifinales de la Copa Argentina.
Boca y Racing empatan 0-0 en un duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario y se puede ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR está Lucas Novelli.
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