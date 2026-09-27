La firme defensa de Andrés Gariano a su cuestionada designación para Boca-Racing: "Me lo gané"

En la previa de Boca-Racing por los cuartos de la Copa Argentina, Andrés Gariano rompió el silencio y defendió su designación para el duelo en el Gigante.

Boca y Racing se enfrentan este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a semifinales, donde se medirá con Banfield. Para este encuentro, la AFA designó a Andrés Gariano como árbitro principal y a Lucas Novelli como encargado del VAR.

La designación generó repercusiones debido a algunos antecedentes recientes del juez de 40 años, nacido en Bariloche. En ese contexto, Gariano fue consultado por los cuestionamientos y respondió con firmeza: "Eso es todo mediático, cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Si estoy en este partido por algo es, porque me lo gané. Nosotros tenemos que ser conscientes y hacer lo mejor para que después hablen de fútbol el día de mañana".

Andrés Gariano habló antes del Boca-Racing por Copa Argentina El árbitro Andrés Gariano se refirió a su designación para Racing-Boca. TyC Sports El árbitro también se refirió a la preparación junto a Lucas Novelli y explicó cómo será el trabajo del equipo arbitral durante el encuentro. "Se planifica todo, ya tuvimos la charla. Nosotros muchas veces en cancha decimos 'milésima de segundo' y no tenemos chance de verla nuevamente. Si la jugada es muy difícil, que nos llamen, no hay ningún problema", señaló. Y agregó: "Si tenemos que ir a verla y sostener la decisión que tomamos en milésima de segundo o cambiarla, lo haremos. Esperemos estar a la altura del partido".

Por último, el árbitro contó cómo prepara el partido desde el aspecto táctico y pidió que los protagonistas sean los futbolistas. "Hay que estudiar cada jugador, cada posición, cada planteo, cada estrategia. El partido después se planifica dentro del partido, porque al minuto hay una roja o un gol y te cambia todo. Esperemos que los jugadores sean los protagonistas y den el mejor espectáculo", concluyó el juez de 40 años, nacido en Bariloche.