En vivo: Deportivo Maipú empata 2-2 con Almagro en un partido electrizante por la Primera Nacional

Deportivo Maipú empata 2-2 con a Almagro en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Mariano Echeverría marcha octavo con 39 puntos, mientras que Almagro suma 34 unidades e intentará acercarse a la pelea. Maipú viene de empatar 0-0 como local ante Patronato de Paraná.