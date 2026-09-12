En vivo: Deportivo Maipú empata 2-2 con Almagro en un partido electrizante por la Primera Nacional
Partidazo en José Ingenieros. Mirko Bonfigli marcó por duplicado para el Cruzado, mientras que Facundo De La Vega hizo lo propio para el local.
Deportivo Maipú empata 2-2 con a Almagro en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Mariano Echeverría marcha octavo con 39 puntos, mientras que Almagro suma 34 unidades e intentará acercarse a la pelea. Maipú viene de empatar 0-0 como local ante Patronato de Paraná.
Bonfigli puso el 1-0 para el Deportivo Maipú
De la Vega puso el 1-1 para Almagro
Facundo De La Vega lo dio vuelta par el local
Otra vez Mirko Bonfigli rescató al Cruzado
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