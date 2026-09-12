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En vivo: Deportivo Maipú empata 2-2 con Almagro en un partido electrizante por la Primera Nacional

Partidazo en José Ingenieros. Mirko Bonfigli marcó por duplicado para el Cruzado, mientras que Facundo De La Vega hizo lo propio para el local.

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Facundo De La Vega convierte el 2-1 parcial de Almagro frente al Deportivo Maipú.&nbsp;&nbsp;

Facundo De La Vega convierte el 2-1 parcial de Almagro frente al Deportivo Maipú.  

@almagroficial

Deportivo Maipú empata 2-2 con a Almagro en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Mariano Echeverría marcha octavo con 39 puntos, mientras que Almagro suma 34 unidades e intentará acercarse a la pelea. Maipú viene de empatar 0-0 como local ante Patronato de Paraná.

Bonfigli puso el 1-0 para el Deportivo Maipú

De la Vega puso el 1-1 para Almagro

Facundo De La Vega lo dio vuelta par el local

Otra vez Mirko Bonfigli rescató al Cruzado

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Almagro

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