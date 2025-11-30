En vivo: Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto igualan 0-0 en la vuelta de la final del Reducido
Por el segundo ascenso de Primera, Deportivo Madryn y Estudiantes RC juegan la revancha, tras el 2-0 en la ida en favor del cuadro cordobés.
En busca del segundo ascenso a la Liga Profesional (el primero se lo quedó Gimnasia de Mendoza), Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Rio Cuarto en el Estadio Abel Sastre por la revancha de la final del Reducido de la Primera Nacional 2025. En la ida, los cordobeses se impusieron por 2-0.