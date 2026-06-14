En vivo: Curazao no pudo sostener su histórico empate transitorio y ahora Alemania se florea y golea 5-1
Alemania lo ganaba con un gol de Nmecha a los 5', la debutante Curazao llegó al empate con un gol de Comenencia, pero la Mannschaft golea 5-1 en el ST.
Alemania derrota 4-1 a Curazao en el debut de ambos en el Mundial 2026 en un partido que de disputa en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E.
Felix Nmecha abrió el marcador para Alemania a los 5'
Sorpresa: Curazao lo empató con un golazo
Livano Comenencia empató el marcador para el elenco caribeño.
Alemania volvió a ponerse en ventaja
Schlotterbeck ganó en los aires y marcó el 2-1 ante Curazao.
De penal, Alemania amplió el marcador
Kai Havertz, desde el punto penal, marcó el 3-1 ante Curazao antes del termino del primer tiempo.
Alemania pasó de sufrir a golear a Curazao
Musiala no se tardó nada para anotar en el inicio del segundo tiempo ante Curazao y marcó el 4-1.
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