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En vivo: Curazao no pudo sostener su histórico empate transitorio y ahora Alemania se florea y golea 5-1

Alemania lo ganaba con un gol de Nmecha a los 5', la debutante Curazao llegó al empate con un gol de Comenencia, pero la Mannschaft golea 5-1 en el ST.

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Luego del empate de Curazao, Alemania se floreó y resolvió el partido del debut en la Copa del Mundo 2026.

Luego del empate de Curazao, Alemania se floreó y resolvió el partido del debut en la Copa del Mundo 2026.

EFE

Alemania derrota 4-1 a Curazao en el debut de ambos en el Mundial 2026 en un partido que de disputa en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E.

Felix Nmecha abrió el marcador para Alemania a los 5'

Alemania se puso en ventaja ante Curazao

Alemania se puso en ventaja ante Curazao

Sorpresa: Curazao lo empató con un golazo

Livano Comenencia empató el marcador para el elenco caribeño.

Curazao se lo empató a Alemania

Curazao se lo empató a Alemania

Alemania volvió a ponerse en ventaja

Schlotterbeck ganó en los aires y marcó el 2-1 ante Curazao.

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De penal, Alemania amplió el marcador

Kai Havertz, desde el punto penal, marcó el 3-1 ante Curazao antes del termino del primer tiempo.

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Alemania pasó de sufrir a golear a Curazao

Musiala no se tardó nada para anotar en el inicio del segundo tiempo ante Curazao y marcó el 4-1.

Musiala puso el cuarto para Alemania

Musiala puso el cuarto para Alemania

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Alemania vs Curazao

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