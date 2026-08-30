En vivo: Correa estiró la cuenta y River vence 3-1 a Banfield en el inicio de la era de Ponzio como DT

Tras la eliminación de la Sudamericana y la salida de Coudet, River gana con tantos de Driussi y un penal de Almada que el VAR mandó a repetir.

Desahogo. Thiago Almada convirtió el 2-0 de penal para River y lo grita con todo.

River le gana 2-0 a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en el que será el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico en el Millonario tras la salida de Eduardo Coudet.

El delantero campeón del mundo, tuvo su tiro libre cerca del área y realizó un remate que pasó cerca del primer palo, advirtiendo al arquero del Taladro.

Ambos equipos estan atacando con profundidad. Mientra que River maneja la pelota, el equipo local espera a las contras y sale a toda velocidad para buscar hacerle daño al Millonario.

El delantero Sebastian Driussi anotó el primer gol del encuentro para River, tras una gran pared con Ángel Correa que por arriba de la defensa lo asistió y el delantero en una mágnifica volea, adelanta en el marcador al conjunto visitante.

Sebastián Driussi definió de volea para el 1-0 ESPN Tras un centro de Almada, fue a buscar el rebote y el defensor de Banfield se lo llevó puesto, por lo que le cometió falta dentro del área.