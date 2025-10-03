En vivo: Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida en la FP2 del Gran Premio de Singapur

Luego de una floja actuación en la primera práctica de este viernes, la cual finalizó en el puesto 19° , Franco Colapinto no tiene tiempo para descansar y a partir de las 10:00 (hora de Argentina), sale nuevamente al trazado urbano y nocturno de Marina Bay para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur .

En su tercera vuelta rápida, el piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:33.139 con gomas blandas que lo dejó a 1.5 segundos del líder Isack Hadjar. De todas maneras, el argentino está mostrando un mejor rendimiento en cada vuelta que da y podría seguir bajando los tiempos en lo que resta de sesión.

Cuando se retiró la bandera roja, los pilotos ya estaban listos para volver a la pista. Lando Norris salió para ultimar detalles y Charles Leclerc también, pero el monegasco no lo vio venir y chocó con su goma delantera izquierda al piloto británico de McLaren.

El piloto neozelandés de Racing Bulls perdió el control de su monoplaza a la salida de la última curva, chocó levemente con los muros de contención, su goma delantera derecha salió disparada y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera, nuevamente, la sesión de entrenamientos.

Nooo! Liam Lawson hits the wall at Turn 17 and stops at the pit entry



Here's what happened #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/URzHGLeELq — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Bandera roja por un choque de George Russell

El piloto británico de Mercedes chocó contra uno de los muros del circuito de Marina Bay. A pesar de que pudo salir sin ningún problema, su alerón quedó muy dañado y dejó mucha suciedad en la pista. Es por ello que los comisarios decidieron sacar la bandera roja y suspender momentaneamente la sesión.

¡CHAU TROMPA! ¡RUSSELL SE PEGÓ DE FRENTE CONTRA EL MURO EN LA FP2!



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V9n66c2tUI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2025

Franco Colapinto mejoró su tiempo en la segunda vuelta rápida

Tras una floja primera vuelta rápida, el argentino salió nuevamente a pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión marcó una vuelta de 1:33.967 y se mantiene a 2.2 segundos del líder, el australiano Oscar Piastri de McLaren.

Colapinto marcó su primera vuelta rápida en la P2 de Singapur

El piloto argentino fue uno de los últimos en salir a la pista en la FP2 del GP de Singapur. En su primera vuelta rápida el pilarense marcó un tiempo de 1:38:364, aunque fue superado por alguno de los pilotos, todavía tiene tiempo para mejorarlo y quedar en los puestos de arriba.