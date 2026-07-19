En vivo: Colapinto se ubica en el 13° lugar en el Gran Premio de Bélgica
Franco Colapinto fue recuperando posiciones a medida que varios pilotos ingresan a los boxes a cambiar sus neumáticos. Por ahora, se encuentra 14°.
Franco Colapinto fue recuperando posiciones a medida que varios pilotos ingresan a los boxes a cambiar sus neumáticos. Por ahora, se encuentra 14°.
Franco Colapinto tendrá un domingo cargado de emociones. El piloto argentino afrontará desde las 10 el Gran Premio de Bélgica, donde partirá desde la 11ª posición en el circuito de Spa-Francorchamps con el objetivo de volver a sumar puntos, tal como lo hizo una semana atrás en Silverstone. En una jornada especial para los argentinos, el pilarense también estará pendiente de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un partido que seguirá una vez finalizada la carrera.
La prueba tendrá al líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), largando desde la pole position, mientras que Max Verstappen compartirá la primera fila. Detrás de ellos estarán George Russell y Lewis Hamilton.