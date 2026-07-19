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Franco Colapinto sale desde la posición 11° en Spa-Francorchamps.
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En vivo: Colapinto se ubica en el 13° lugar en el Gran Premio de Bélgica

Franco Colapinto fue recuperando posiciones a medida que varios pilotos ingresan a los boxes a cambiar sus neumáticos. Por ahora, se encuentra 14°.

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La prueba tendrá al líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), largando desde la pole position, mientras que Max Verstappen compartirá la primera fila. Detrás de ellos estarán George Russell y Lewis Hamilton.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Bélgica

Gran maniobra de Leclerc, que con un ritmo impresionante supera a Norris y queda primero. El británico de McLaren debe aún la parada en boxes y encima tiene a Antonelli cada vez más cerca. Anuncian que Hamilton están siendo investigado por un incidente en su salida de boxes: el británico toco con la goma delantera a uno de sus mecánicos (que por suerte no sufrió heridas), aunque no sería el responsable del choque porque ya tenía luz verde para acelerar.

Colapinto 13° y Gasly 12°, el panorama de Alpine a mitad de carrera

Con todos los pilotos habiendo ingresado a boxes, Franco Colapinto se ubica 13° y Pierre Gasly 12°. Por su parte, Lando Norris es el nuevo líder del GP de Bélgica aunque Leclerc esta cerca de superarlo.

Colapinto a los boxes: cayó hasta el puesto 16°

Franco Colapinto ingresó a los boxes para cambiar sus neumáticos y perdió 7 posiciones cayendo hasta el 16° lugar.

Gasly a los boxes: Colapinto recupera el 9° lugar

Tras la entrada a boxes de su compañero Pierre Gasly, Franco Colapinto subió un puesto y recuperó el 9° lugar en Spa-Francorchamps.

Gasly lo pasó a Colapinto y se ubica 10°

En Eau Rouge, el piloto francés adelantó a Colapinto para así tomar el 9° lugar y que el argentino caiga al 10°.

Cinco segundos de penalización a Hamilton por el toque con Russell en la largada

Norris pasó con facilidad a Colapinto: se ubica 9°

Franco Colapinto no pudo resistir el ataque del McLaren de Lando Norris y terminó perdiendo una posición. Ahora se ubica en el 9° puesto

Verstappen supera a Leclerc y recuperó el 2° lugar

Con una sensacional maniobra, el piloto neerlandés pasó al monegasco y recuperó el segundo lugar de la carrera.

Colapinto ganó tres puestos en la largada y se ubica 8°

Franco Colapinto tuvo una gran largada en Spa-Francorchamps y en la primera vuelta ganó tres posiciones para ubicarse en el puesto 8°.

Tremenda largada en Bélgica: Antonelli mantiene el liderato y Russell chocó a Hamilton

El piloto italiano movió bien en Spa y mantuvo el primer lugar pese a que Max Verstappen lo sobrepasó por unos instantes. Por su parte, el piloto británico de Mercedes tuvo que abandonar por un toque con Hamilton.

La grilla de partida del GP de Bélgica

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