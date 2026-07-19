En vivo: Colapinto se ubica en el 13° lugar en el Gran Premio de Bélgica

Gran maniobra de Leclerc, que con un ritmo impresionante supera a Norris y queda primero. El británico de McLaren debe aún la parada en boxes y encima tiene a Antonelli cada vez más cerca. Anuncian que Hamilton están siendo investigado por un incidente en su salida de boxes: el británico toco con la goma delantera a uno de sus mecánicos (que por suerte no sufrió heridas), aunque no sería el responsable del choque porque ya tenía luz verde para acelerar.

Leclerc gets past Norris



The Ferrari man now leads the race! #F1 #BelgianGP | LAP 23/44 pic.twitter.com/3qA44qMSrY — Formula 1 (@F1) July 19, 2026