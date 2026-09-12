En vivo: Colapinto hizo un vueltón, terminó P8 y avanzó a Q3
El argentino llega tras mejorar sus sensaciones en la última práctica y buscará aprovechar ese impulso en la sesión decisiva del sábado.
El argentino llega tras mejorar sus sensaciones en la última práctica y buscará aprovechar ese impulso en la sesión decisiva del sábado.
Franco Colapinto llega a la clasificación del Gran Premio de España de la Fórmula 1 con mejores sensaciones después de finalizar 11° en la tercera práctica libre. El argentino registró 1:34.346 y quedó a 1.549 segundos de Kimi Antonelli, líder de la sesión.
El piloto de Alpine consiguió mejorar respecto de la jornada del viernes y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien fue 16°. Ahora, Colapinto buscará confirmar ese avance en la clasificación y conseguir una buena posición de partida para la carrera.