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El argentino buscará aprovechar la mejoría mostrada en la última práctica.
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En vivo: Colapinto hizo un vueltón, terminó P8 y avanzó a Q3

El argentino llega tras mejorar sus sensaciones en la última práctica y buscará aprovechar ese impulso en la sesión decisiva del sábado.

MDZ Deportes

El piloto de Alpine consiguió mejorar respecto de la jornada del viernes y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien fue 16°. Ahora, Colapinto buscará confirmar ese avance en la clasificación y conseguir una buena posición de partida para la carrera.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la Qualy

La alegría de Colapinto tras avanzar a Q3

Comienza la Q3

Eliminados en Q2

Colapinto, otra vez a Q3

Franco Colapinto marcó 1:33.038 en su vuelta rápida y ascendió al octavo puesto, asegurando por ahora su pase a la Q3. Por su parte, Pierre Gasly quedó eliminado en la Q2 tras registrar 1:33.753.

¡Tremenda salvada de Franco Colapinto en la "Monumental"!

Tremenda salvada de Franco Colapinto en la "Monumental"

Colapinto aborta su vuelta

Franco Colapinto abortó su vuelta rápida en la Q2 y regresó a los boxes, por lo que deberá esperar para volver a intentarlo.

Comienza la Q2

Eliminados en Q1

Franco avanza a Q2

Franco Colapinto cerró su última vuelta de la Q1 en 1:33.963 y avanzó al noveno puesto. Nuevamente quedó por delante de Pierre Gasly, que terminó 11° con un registro de 1:34.246. Al final de la sesión, Russell marcó el mejor tiempo y avanzó primero.

Russell rozó el muro

“Choqué contra el muro”, dijo George Russell después de rozar las barreras con su Mercedes, aunque el monoplaza aparentemente no sufrió daños.

Colapinto marca un buen primer tiempo

Franco Colapinto completó su primera vuelta de la Q1 con un tiempo de 1:34.350 y se ubicó noveno en la clasificación provisional. Pierre Gasly, en tanto, aparece 12°.

Antonelli marca la primera referencia

Kimi Antonelli se ubicó primero con un tiempo de 1:33.566, casi dos décimas por delante de Max Verstappen, quien marcó su registro con neumáticos medios.

11:00 Empieza la Q1 en Madrid

Haas confirmó que Oliver Bearman no podrá participar de la clasificación tras el accidente que sufrió en la FP3.

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