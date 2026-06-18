En vivo: Canadá le gana 2-0 a Qatar en Vancouver y está consiguiendo su primera victoria en los mundiales

Cyle Larin y Jonathan David convirtieron los tantos de Canadá, que está logrando un histórico triunfo ante Qatar. El elenco árabe juega con diez.

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Cyle Larin, el 9 de Canadá, marcó su segundo gol en esta Copa del mundo.

Canadá le gana 2-0 a Qatar en el estadio BC Place de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

El conjunto canadiense abrió el marcador a los 15 minutos, cuando el delantero Cyle Larin, goleador en la primera fecha, empujó al gol un rebote dejado por Abunada dentro del área chica rival y puso el 1-0.

Canadá se puso en ventaja con un gol de su artillero Gol de Larin para el 1-0 de Canadá ante Qatar. DSports El destacado atacante Jonathan David pudo abrir su cuenta personal en el Mundial a los 28 minutos, al controlar el rebote de un disparo bloqueado del extremo Tajon Buchanan, para luego sacar un derechazo potente al primer palo.

Jonathan David puso el 2-0 para Canadá ante Qatar ¡PEGUELE COMO QUIERA, MAESTRO!



GO-LA-ZO de Jonathan David para poner el 2-0 para Canadá ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2DVmZjcRio — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

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