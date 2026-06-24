En vivo: Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, obligados a ganar para soñar con la clasificación

Bosnia-Herzegovina y Qatar afrontan este miércoles un encuentro determinante por la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. El partido se juega en el Lumen Field de Seattle y encuentra a ambos equipos sin margen de error: solamente una victoria les permitirá mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

La situación de los dos seleccionados es compleja. Qatar llega con un punto tras empatar con Suiza en el debut y caer luego frente a Canadá. Bosnia-Herzegovina, en tanto, igualó con Canadá en su estreno y posteriormente fue superada con claridad por Suiza, por lo que también suma apenas una unidad.

Más allá de la necesidad de ganar, ninguno depende exclusivamente de sí mismo. El otro partido de la zona, que enfrenta a Canadá y Suiza en Vancouver, tendrá una influencia directa en la definición de las posiciones y en las posibilidades de clasificación.

Qué necesitan Bosnia-Herzegovina y Qatar para clasificarse Si el encuentro termina empatado, Bosnia-Herzegovina finalizará por encima de Qatar gracias a una mejor diferencia de gol. Sin embargo, ambos quedarían con apenas dos puntos y tendrían que esperar una combinación muy favorable de resultados en los restantes grupos para aspirar a meterse entre los mejores terceros del torneo.

En caso de una victoria de Bosnia-Herzegovina, el seleccionado europeo necesitará además que Suiza derrote ampliamente a Canadá. De esa manera podría alcanzar el segundo puesto del grupo mediante los criterios de desempate, que contemplan la diferencia de gol, los goles convertidos y, de ser necesario, el Fair Play.