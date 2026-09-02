En vivo: Boca y Vélez se juegan todo por el pase a cuartos de final de la Copa Argentina

Boca se enfrentará este miércoles con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.