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En vivo: Boca y Vélez se juegan todo por el pase a cuartos de final de la Copa Argentina

Boca y Vélez se enfrentan en el estadio Mario Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá con Racing en los cuartos de final.

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Santiago Ascacíbar, una pieza clave de Boca frente a Vélez.&nbsp;

Santiago Ascacíbar, una pieza clave de Boca frente a Vélez. 

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Boca se enfrentará este miércoles con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Vélez vs Boca

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