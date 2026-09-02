En vivo: Boca y Vélez se juegan todo por el pase a cuartos de final de la Copa Argentina
Boca y Vélez se enfrentan en el estadio Mario Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá con Racing en los cuartos de final.
Boca se enfrentará este miércoles con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.
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