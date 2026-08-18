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En vivo: Boca golea 4-0 a Recoleta, lo aplasta 7-1 en el global y se mete en cuartos de final

Tras ganar 3-1 en la ida, Boca vapulea a Recoleta en Paraguay por el partido de vuelta con goles de Ascacíbar, Villa, Merentiel y Velasco.

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Boca enfrenta a recoleta en el Defensores del Chaco.

Boca enfrenta a recoleta en el Defensores del Chaco.

EFE

Tras haber ganado 3-1 en la ida como local, Boca Juniors juega la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Recoleta en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Quien pase, enfrentará en cuartos al ganador de Bolívar contra San Pablo.

El gol de Ascacíbar para el 1-0 de Boca

El gol de Villa para el 2-0 de Boca

El gol de Merentiel para el 3-0 de Boca

El golazo de Velasco para el 4-0 de Boca

El minuto a minuto de Recoleta - Boca Juniors

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