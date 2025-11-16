En vivo: Boca empata 0-0 ante Tigre, pero busca un triunfo para asegurar el primer puesto de la Zona A
Boca y Tigre igualan sin goles en la Bombonera por la decimosecta fecha de la fase regular del torneo Clausura.
Boca, que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, empata ante Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
De ganarle a Tigre o hasta empatando, Boca se quedará con el Grupo A del torneo Clausura y definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar.
El minuto a minuto de Boca vs Tigre