En vivo: Boca empata 0-0 con San Pablo en la Bombonera en el duelo de ida de los cuartos de la Sudamericana

Boca recibe a San Pablo en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana. El Xeneize buscará sacar ventaja en el primer duelo de la serie.

Boca empata 0-0 ante San Pablo de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que será una serie entre dos de los equipos con más historia en el continente.

San Pablo avisó a los 12' con una buena jugada elaborada por el medio de la mano de Pablo. Finalmente el 10 Luciano quedó de frente al arco, remató y la pelota se desvió en Herrera. El córner luego fue desperdiciado.

Sobre los 16' hubo otra jugada clarísima para San Pablo. Tomás Belmonte se equivocó en la salida, le dejó servida la pelota a Iago que tiró un buen centro y luego Luciano, de cabeza, exigió a Álvaro Montero que la sacó al córner a puro reflejo.

Boca comienza a despertarse de a poco, con aproximaciones pero sin ocasiones claras. Primero un centro bueno de Velasco por derecha que Belmonte no llegó a conectar. Luego, en la continuidad de la jugada, el propio Velasco remató de afuera y la pelota salió desviada al córner.

Sobre los 34' Lautaro Blanco se mandó al ataque con pelota deominada y, llegando al vértice del área, decidió rematar al arco, pero su remate se fue por encima del arco de San Pablo.