En vivo: Boca empata 0-0 con Instituto de Córdoba en la Bombonera

Boca Juniors recibirá este domingo a Instituto de Córdoba , por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura , en la que podría ser la última oportunidad para su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien estará secundado desde el VAR por Jorge Baliño.