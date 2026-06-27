En vivo: Bélgica vence 1-0 a la Nueva Zelanda de Tim Payne y se mete en dieciseisavos
Por la fecha 3, Bélgica se impone en un duelo clave sobre Nueva Zelanda en Vancouver con un gol de Trossard a los 28 minutos.
Por la última fecha de la primera fase, Bélgica y la Nueva Zelanda de Tim Payne se juegan la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un triunfo les permitirá pasar, mientras que un empate puede dejar a ambas eliminadas. En simultáneo, se enfrentan Egipto e Irán en Seattle.
El gol de Trossard para el 1-0 de Bélgica
El minuto a minuto de Nueva Zelanda - Bélgica
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