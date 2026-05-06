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En vivo: Bayern Múnich cae en la vuelta y, por ahora, PSG es finalista de la Champions

Con gol de Dembélé a los 3' del primer tiempo, el conjunto parisino se impone 1-0 (6-4 en el global) ante el Bayern en Alemania.

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PSG se impone 1-0 en la vuelta.

PSG se impone 1-0 en la vuelta.

EFE

PSG le gana al Bayern Múnich 1 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos del partido de vuelta por una de las semifinales de la UEFA Champions League. Con este resultado, el global sigue a favor del conjunto parisino (6-4).

El único tanto del encuentro lo anotó Dembélé cuando apenas se habían jugado 3 minutos del encuentro que define al segundo finalista del certamen europeo más importante a nivel clubes.

En la final ya espera Arsenal, que viene de eliminar a Atlético de Madrid, por lo que el ganador de este cruce definirá el título ante el conjunto inglés.

Dembélé puso el 1-0 para el PSG

El francés Dembélé definió con mucha categoría luego de un gran desborde de Kvaratskhelia para poner el 1-0 y 6-4 global a los tres minutos de juego.

Dembélé abrió el marcador para PSG en el partido de vuelta ante Bayer Múnich

Dembélé abrió el marcador para PSG en el partido de vuelta ante Bayer Múnich

Seguí el minuto a minuto de Bayern Múnich-PSG

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Bayern Múnich PSG vuelta
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