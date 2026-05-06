En vivo: Bayern Múnich cae en la vuelta y, por ahora, PSG es finalista de la Champions

Con gol de Dembélé a los 3' del primer tiempo, el conjunto parisino se impone 1-0 (6-4 en el global) ante el Bayern en Alemania.

PSG le gana al Bayern Múnich 1 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos del partido de vuelta por una de las semifinales de la UEFA Champions League. Con este resultado, el global sigue a favor del conjunto parisino (6-4).

El único tanto del encuentro lo anotó Dembélé cuando apenas se habían jugado 3 minutos del encuentro que define al segundo finalista del certamen europeo más importante a nivel clubes.

En la final ya espera Arsenal, que viene de eliminar a Atlético de Madrid, por lo que el ganador de este cruce definirá el título ante el conjunto inglés.

Dembélé puso el 1-0 para el PSG El francés Dembélé definió con mucha categoría luego de un gran desborde de Kvaratskhelia para poner el 1-0 y 6-4 global a los tres minutos de juego.