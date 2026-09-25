En vivo: Argentina, que va por el oro, empata sin goles ante Paraguay en Rosario
Argentina y Paraguay vuelven a verse las caras después del duelo de la fase de grupos, ahora con el título del certamen en juego.
Argentina y Paraguay vuelven a verse las caras después del duelo de la fase de grupos, ahora con el título del certamen en juego.
La Selección argentina enfrentará a Paraguay este viernes desde las 15 en el Estadio Marcelo Bielsa, por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Albiceleste llega tras vencer 1-0 a Perú, mientras que la Albirroja superó por el mismo resultado a Chile.
Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo de Paraguay por 2-1, y ahora volverán a medirse para definir al ganador de la medalla de oro.