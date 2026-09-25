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Argentina-Paraguay, la gran final.&nbsp;
Argentina-Paraguay, la gran final.
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En vivo: Argentina, que va por el oro, empata sin goles ante Paraguay en Rosario

Argentina y Paraguay vuelven a verse las caras después del duelo de la fase de grupos, ahora con el título del certamen en juego.

MDZ Deportes

Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo de Paraguay por 2-1, y ahora volverán a medirse para definir al ganador de la medalla de oro.

Seguí el minuto a minuto de la final entre Argentina y Paraguay

Primera amarilla para Argentina

Espíndola fue amonestado tras derribar a Sarza y se convirtió en el primer jugador argentino en recibir una tarjeta en el partido.

Otro aviso de Argentina

Satas ganó de cabeza dentro del área y generó otra aproximación para Argentina, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Primera amarilla del partido

Fernández, de Paraguay, fue el primer amonestado del encuentro tras derribar a Subiabre y cortar su avance.

Argentina tuvo la primera clara

Argentina generó la primera ocasión clara del partido. Domínguez picó en velocidad, dejó atrás a su marcador y asistió a Subiabre dentro del área, pero el remate del delantero fue contenido por Sosa, arquero de Paraguay.

¡Comenzó el partido!

Formación argentina confirmada

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