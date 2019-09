En su último ensayo, los All Blacks aplastaron a Tonga

Los All Blacks disputaron su último amistoso preparatorio para la Copa del Mundo y no tuvieron piedad con Tonga, al que apabullaron por 92 a 7 en Waikato. Una vez más, Nueva Zelanda llega como gran candidato al título.

El combinado neozelandés se instaló en territorio contrario desde un comienzo y eso dio sus frutos. A los 8' la potencia de Sevu Reece se hizo presente y fue él quien anotó el primer try del encuentro. Barrett convirtió y Nueva Zelanda se puso 7-0 arriba.

El aluvión de tries se repartió durante toda la primera etapa. Smith en dos ocasiones, Taylor, Bridge, Read, TJ Perenara y Crotty fueron quienes apoyaron para la gran diferencia en el tanteador del seleccionado local. Tonga no encontró la pelota en ningún momento, sólo se conformó con conseguir algunas recuperaciones en el ruck gracias a la buena participación de sus defensores. La paliza neozelandesa selló la primera etapa con un parcial de 54-0.

El complemento arrancó de la peor manera para Tonga. A los 13 segundos Bridge volvió a aparecer para volar hacia el try y poner el 59-0. Y a los 5' Matt Todd materializó el maul local en try y los de negro se pusieron 66-0.

Ardie Savea y el intratable George Bridge por duplicado se sumaron a la goleada negra. Una conquista más de cada uno pusieron el 85-0 parcial. Crotty apoyó otra conquista más para estirar a 92 las cifras tras la conversión de Ioane.

Tonga pudo descontar faltando tres minutos para dejar el resultado final con goleada para los locales por 92-7. Al Mundial llegan con realidades diferentes. Uno como el gran candidato. El otro para hacer lo posible por no sufrir en el grupo de la muerte.

Síntesis

Nueva Zelanda: 1- Joe Moody, 2- Codie Taylor, 3- Nepo Laulala, 4- Patrick Tuipulotu, 5- Samuel Whitelock, 6- Ardie Savea, 7- Matt Todd, 8- Kieran Read (c), 9- TJ Perenara, 10- Beauden Barrett, 11- George Bridge, 12- Ryan Crotty, 13- Anton Lienert-Brown, 14- Sevu Reece, 15- Ben Smith.

Ingresaron: 16- Liam Coltman, 17- Ofa Tuungafasi, 18- Angus Ta'avao, 19- Scott Barrett, 20- Luke Jacobson, 21- Aaron Smith, 22- Josh Ioane (debut), 23- Jordie Barrett.

Tonga: 15 David Halaifonua, 14 Cooper Vuna, 13 Mali Hingano, 12 Siale Piutau (c), 11 Viliami Lolohea, 10 Kurt Morath, 9 Tane Takulua, 8 Ma’ama Vaipulu, 7 Fotu Lokotui, 6 Sione Kalamafoni, 5 Leva Fifita, 4 Sam Lousi, 3 Siua Halanukonuka, 2 Siua Maile, 1 Siegfried Fisi’ihoi

Ingresaron: 16 Sione Anga’aelangi, 17 Vunipola Fifita, 18 Ma’afu Fia, 19 Dan Faleafa, 20 Zane Kapeli, 21 Leon Fukofuka, 22 James Faiva, 23 Afa Pakalani

Puntos en el PT: 8' Try de Sevu Reece convertido por Beauden Barrett (NZ); 16' y 38' Tries de Ben Smith convertidos por Beauden Barrett (NZ); 20' Try de Codie Taylor convertido por Beauden Barrett (NZ); 27' Try de George Bridge (NZ); 32' Try de Kieran Read convertido por Beauden Barrett (NZ); 34' Try de TJ Perenara convertido por Beauden Barrett (NZ);

Resultado parcial: Nueva Zelanda 54-0 Tonga

Puntos en el ST: 13'', 12' y 18' Tries de George Bridge (NZ); 5' Try de Matt Todd (NZ); 11' Try de Ardie Savea convertido por Josh Ioane (NZ); 25' Try de Ryan Crotty convertido por Josh Ioane (NZ); 37' Try de Siale Piutau convertido por Leon Fukofuka (NZ)

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Asistentes: Damon Murphy (Australia), Jordan Way (Australia)