Los Pumas golearon en su último amistoso previo al Mundial

La Selección masculina de rugby, Los Pumas, venció esta madrugada a Randwick Rugby, de Australia, por 74 a 0 en el último encuentro preparatorio de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Japón.

En el estadio Coogee Oval en Australia, los primeros instantes del encuentro fueron parejos y de mucho roce, hasta que a los 19 minutos el capitán argentino Tomás Cubelli (Pablo Matera tuvo descanso) llegó al primer try. Luego, el seleccionado argentino pudo demostrar su categoría y consiguió cuatro llegadas más al in goal en la primera etapa, firmados por Julián Montoya, Juan Manuel Leguizamón, Marcos Kremer y Santiago Carreras, para irse al descanso 33-0.

En el segundo tiempo y con muchas modificaciones para darle rodaje a todo el equipo, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Ramiro Moyano y Bautista Delguy -en cuatro oportunidades- terminaron de cerrar la goleada. Asimismo, Benjamín Urdapilleta y Nicolás Sánchez sumaron 8 y 6 puntos, respectivamente. Por último, cabe destacar que Santiago Socino y Enrique Pieretto vistieron la camiseta de Randwick, con el objetivo de sumar minutos de rodaje.

El 21 de septiembre Los Pumas se enfrentarán a Francia en el inicio de su participación en la Copa del Mundo. El grupo C lo completan Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

Síntesis

Argentina (74): 1- Mayco Vivas , 2- Julián Montoya, 3- Juan Figallo, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Leguizamón, 7- Marcos Kremer, 8- Tomás Lezana, 9- Tomás Cubelli, 10- Benjamín Urdapilleta, 11- Santiago Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Matías Moroni, 15- Emiliano Boffelli.

Cambios: PT 31´ Lucas Mensa por De la Fuente; ST 0´ Agustín Creevy por Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas, Santiago Medrano por Figallo, Matías Alemanno por Petti, Rodrigo Bruni por Lavanini, Felipe Ezcurra por Cubelli, Nicolás Sánchez por Urdapilleta, Ramiro Moyano por Carreras, Bautista Delguy por Moroni y Joaquín Tuculet por Boffelli; 12´ Juan Cruz Mallia por Orlando; 22´ Guido Petti por Kremer.

Randwick(0): 1- Solomona Sakalia; 2- David Vea; 3- Enrique Pieretto; 4- Tom Nowlan; 5- Matham Den-Houdt; 6- Ned Hanigan; 7- Christian Poidevin; 8- Kyle Harris; 9- Mitch Short; 10- Ben Donaldson; 11- Josh Gordon; 12- Nick Wilkinson; 13- Triston Reilly; 14- James Ramm; 15- Will Harrison

Ingresaron: 16- Adam Freier; 17- Dan Mathew; 18- Santiago Socino; 19- Tom Pirrodi; 20- Jack Johnson; 21- Jeral Skelton, 22- Tyzac Jordan; 23- Christian Yassmin; 24- Tom Mollay; 25- Andrew Walker; 26- Jale Seninawanawa; 27- Com Beetham; 28- Connor Size.

Puntos en el PT: 18´ Try Cubelli, conv. por Urdapilleta (A); 21´ Try Montoya, conv. por Urdapilleta (A); 32´ Try Leguizamón, conv. por Urdapilleta (A); 36´ Try Kremer, conv. por Urdapilleta (A); 40´ Try Carreras (A). Resultado parcial: Randwick 0-33 Argentina

Puntos en el ST: 3´ Try Tetaz Chaparro, conv. por Sánchez (A); 21´, 23´ y 26´ Tries Delguy (A); 29´ Try Delguy, conv. por Sánchez (A); 36´ Try Creevy, conv. por Sánchez (A); 38´ Try Moyano (A).

Estadio: Coogee Oval