En modo goleador: Cuti Romero volvió a anotar con Tottenham para el empate ante Burnley

Defensor central, capitán, jugador favorito de la hinchada y ahora también goleador. Así se resume el presente de Cristian Romero en el Tottenham Hostspur, que en medio de un año bastante irregular del equipo, él logra sobresalir como la principal figura y atraviesa un inmejorable momento, todo a menos de 5 meses para el comienzo del Mundial 2026.

Es que si ya su calidad defensiva era indiscutible, atrayendo la atención de gigantes como el Real Madrid, y su personalidad una gran fortaleza, ahora le suma a este combo una faceta ofensiva no muy habitual en un futbolista en su posición. Este sábado volvió a anotar con el cuadro londinense, sumó su sexto gol en lo que va de la temporada y el tercero consecutivo.

El gol de Cristian Romero para el empate del Tottenham El gol de Cristian Romero para el empate del Tottenham Los Spurs caían 2-1 en condición de visitante ante el Burnley por la fecha 23 de la Premier League. Tras comenzar ganando con un tanto de Micky van de Ven al minuto 38, el elenco local lo dio vuelta a través de Axel Tuanzebe y Lyle Foster. Y cuando parecía que el elenco blanco iba a sumar su cuarta derrota al hilo en liga, apareció el Cuti a los 90' para interceptar un centro de Wilson Odobert y, con un potente cabezazo, decretar el 2-2 final.

Con el de hoy, como ya se dijo, el cordobés alcanzó su sexto gol en la temporada. El martes ya había convertido en el triunfo 2-0 sobre Borussia Dortmund por la Champions League y el pasado sábado 17 de enero lo había hecho en al caída 2-1 frente a West Ham. Su primer anotación había sido en la Supercopa de Europa contra el PSG en agosto, y luego en diciembre le había hecho un espectacular doblete -con chilena incluida- a Newcastle en la igualdad 2-2.