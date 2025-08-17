En el partido de la fecha, el Arsenal dio el golpe y venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford

Con un gol de Calafiori, el Arsenal de Mikel Arteta se quedó con tres puntos vitales ante los Diablos Rojos y comenzaron la Premier con el pie derecho.

Arsenal dio el golpe, venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford y comenzó la Premier con el pie derecho. Foto: EFE

Arsenal venció este domingo como visitante al Manchester United, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Old Trafford. El único gol del encuentro lo convirtió el lateral izquierdo italiano, Ricardo Calafiori, a los 13 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el español Mikel Arteta arrancó con el pie derecho su andadura en el certamen y se mantiene como uno de los principales candidatos a quedarse con el título, que se le resiste desde hace tres campañas donde alcanzó el segundo puesto en todas. Ahora, los Gunners deberán recibir en el Emirates Stadium al Leeds, el próximo sábado a partir de las 13:30 (hora argentina) por la segunda jornada de la Premier League.

Manchester United-Arsenal Manchester United comenzó la PL con el pie izquierdo. Foto: EFE Por su parte, el cuadro rojo de Manchester sufrió otra derrota al mando de Ruber Amorim, a pesar de las recientes incorporaciones de jugadores de gran categoría como el delantero Benjamin Sesko y Matheus Cunha.

Sin presencia en competencias internacionales y luego de haber finalizado en la decimoquinta plaza en la temporada 2024/25, a tres puestos de la zona de descenso a la Segunda División, los Red Devils deberán mostrar una mejor cara si quieren volver a levantar un trofeo. Por lo pronto, tendrán que visitar al Fulham, el domingo 24 de agosto desde las 12:30 en el estadio Craven Cottage.

El gol de Calafiori para el triunfo del Arsenal ante el Manchester United Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957107614950608932&partner=&hide_thread=false ¡LO GANAN LOS GUNNERS! Floja respuesta de Bayindir y GOL de Calafiori para el 1-0 del Arsenal vs. Manchester United.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/k5cWfkgyA7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025 El único tanto del duelo llegó desde una pelota parada a favor del Arsenal, uno de los mejores equipos que trabajan este aspecto. Declan Rice envió un tiro de esquina cerrado, la cabeza de algunos de sus compañeros. Sin embargo, el error del arquero Altay Bayindir le cedió la pelota al italiano, quien capturó la pelota sobre la línea del arco y solo debió empujarla hacia el fondo de la red para abrir el marcador.