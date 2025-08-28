El tremendo elogio de Eduardo Coudet al Cholo Simeone: "Es el técnico argentino más..."
Eduardo Coudet, técnico del Alavés, habló en la previa del duelo ante el Colchonero y llenó de elogios a su compatriota argentino.
El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, afirmó este jueves que su compatriota Diego Simeone, técnico de su próximo rival, el Atlético de Madrid, es el preparador argentino “más representativo en el mundo”.
El ‘Chacho’ avisó en rueda de prensa, con motivo del choque entre ambos equipos el próximo sábado en Mendizorroza, de que el conjunto madrileño “es un equipo con gran plantel y tiene jugadores con muchísima jerarquía”.
Te Podría Interesar
Coudet es consciente de que tendrán dificultades, pero señaló que siempre piensan “en positivo y en tratar de hacer un buen partido en casa”.
Sobre el Cholo, destacó que lo está haciendo “en gran forma año tras año”. “Ha tenido un arranque complicado, pero las dificultades para nosotros están en todos los partidos”, expresó.
¿Cuándo juegan Alavés-Atlético de Madrid?
El Atlético Madrid buscará sumar su primera victoria en la Liga luego de perder 2-1 ante el Espanyol en el debut y de igualar 1-1 ante el Elche, este sábado a las 12:00 (hora de Argentina) en su visita al Alavés, que ganó ante el Levante en el inicio y perdió ante el Betis de Pellegrini en la segunda jornada.
Fuente: EFE