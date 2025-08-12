El tremendo elogio del DT de los All Blacks a la Bombonera tras ir al Boca-Racing: "No podía creer la..."

Scott Robertson, head coach de los All Blacks, habló sobre su experiencia en cancha del Xeneize en el clásico frente a la Academia.

En la cuenta regresiva para el debut en el Rugby Championship, el entrenador de los All Blacks, Scott Robertson, vivió una experiencia distinta: presenció el Boca-Racing en la Bombonera, quedó fascinado por el clima en las tribunas y no dudó en elogiar la pasión y el ritmo del hincha xeneize.

Mientras Los Pumas se entrenaban a puertas abiertas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, varias figuras del seleccionado neozelandés viajaron a Buenos Aires para sumarse a la fiesta en uno de los clásico del fútbol argentino. El empate 1-1 entre Boca y Racing fue la excusa perfecta para conocer de cerca una de las tradiciones deportivas más intensas del país.

Lejos de la comodidad de un palco VIP, los All Blacks se ubicaron en la platea media, cerca del arco que da a la calle Brandsen. Allí, como cualquier hincha, se pararon, se amontonaron entre la gente, revolearon los brazos y lucieron la camiseta del Xeneize. Entre los presentes estuvieron Rieko Ioane, Damian McKenzie, Beauden y Scott Barrett, además de Leroy Carter, Sevu Reece y otros referentes del plantel.

Black meets blue and gold, ¡Vamos @bocajrs! Thank you @adidasar for hosting us at La Bombonera, Argentina



Thank you @adidasar for hosting us at La Bombonera, Argentina pic.twitter.com/Sf6o48t69s — All Blacks (@AllBlacks) August 10, 2025 Scott Robertson habló sobre el partido en la Bombonera En la conferencia oficial del Rugby Championship, Robertson fue consultado sobre la experiencia y se mostró visiblemente entusiasmado. “El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la compañía de la gente y de cantar”, relató, todavía con una sonrisa.

El neozelandés también destacó un detalle que lo dejó sorprendido: “No podía creer la lista de canciones, simplemente siguieron cantando durante tres horas. La energía y el ritmo eran simplemente increíbles, y estábamos tarareando. No entendíamos las palabras de lo que estaban cantando, pero fue una gran experiencia para nosotros”.