El tremendo castigo que recibió un piloto para el GP de España: le aplicaron una sanción de ¡40 puestos!

Un piloto recibió una penalización de 40 puestos y, como ya no tenía margen para retroceder en la parrilla, largará último en el GP de España.

La clasificación del Gran Premio de España dejó una de las sanciones más insólitas de la temporada de Fórmula 1. Uno de los pilotos recibió un castigo de ¡40 puestos! por modificaciones realizadas en su monoplaza durante el fin de semana, una penalización que supera ampliamente las posiciones disponibles en la grilla y que lo obligará a comenzar la carrera desde el fondo.

El protagonista de esta insólita situación es Lance Stroll. El canadiense ni siquiera pudo marcar un tiempo en la qualy y, además, Aston Martin acumuló una serie de cambios en distintos componentes de su unidad de potencia que excedieron los límites establecidos por el reglamento. La combinación de todas esas penalizaciones terminó elevando el castigo hasta los 40 lugares.

Lance Stroll recibió una penalización de ¡40 puestos! por cambios en su monoplaza El equipo utilizó el quinto motor de combustión interna, el quinto turbo, el sexto almacenamiento de energía, el quinto MGU-K y el séptimo componente auxiliar de la unidad de potencia. Cada elemento adicional contempla una sanción específica y, al acumularse todas ellas, el resultado fue una cifra tan elevada que prácticamente no tiene comparación con las posiciones disponibles en la parrilla.

Lance Stroll fue penalizado con ¡40 puestos! para el GP de España. @AstonMartinF1 La particularidad es que Stroll había quedado registrado en el 22° lugar de la clasificación, por lo que una penalización de 40 puestos no podía aplicarse de manera convencional. Al superar ampliamente el número de lugares existentes, los comisarios deben recurrir al procedimiento previsto por el reglamento para establecer su ubicación definitiva en la grilla.