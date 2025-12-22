El Tomba y Maipú conocerán a sus rivales: se sortea hoy la Primera Nacional

El Tomba y el Deportivo Maipú conocerán este mediodía las zonas que integrarán de cara a la Primera Nacional 2026. Todos los detalles.

Este lunes se sortea la Primera Nacional 2026 y los equipos mendocinos que participarán en esta temporada en esta categoría, Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Maipú, conocerán su agenda y sus rivales, con el objetivo de descubrir el camino rumbo al premio mayor, ascender a la Primera División.

El formato del certamen, con los 36 equipos ya confirmados, será el mismo que en esta temporada 2025. Habrá dos zonas de 18 y todos los clubes jugarán 34 fechas. Cada equipo enfrentará a los otros 17 de su grupo, de local y de visitante, y los dos ascensos se determinarán igual que en 2024 y 2025: los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso, y el perdedor contará con otra chance a partir del Reducido, que integrarán los clasificados del segundo al octavo lugar de cada zona.

Mientras que los dos equipos que finalicen últimos en cada una de las zonas descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según corresponda.

El compeonato comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente habrá un parate de dos semanas cuando termine la primera ronda.