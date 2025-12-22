El Tomba y Maipú conocerán a sus rivales: se sortea hoy la Primera Nacional
El Tomba y el Deportivo Maipú conocerán este mediodía las zonas que integrarán de cara a la Primera Nacional 2026. Todos los detalles.
Este lunes se sortea la Primera Nacional 2026 y los equipos mendocinos que participarán en esta temporada en esta categoría, Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Maipú, conocerán su agenda y sus rivales, con el objetivo de descubrir el camino rumbo al premio mayor, ascender a la Primera División.
El formato del certamen, con los 36 equipos ya confirmados, será el mismo que en esta temporada 2025. Habrá dos zonas de 18 y todos los clubes jugarán 34 fechas. Cada equipo enfrentará a los otros 17 de su grupo, de local y de visitante, y los dos ascensos se determinarán igual que en 2024 y 2025: los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso, y el perdedor contará con otra chance a partir del Reducido, que integrarán los clasificados del segundo al octavo lugar de cada zona.
Mientras que los dos equipos que finalicen últimos en cada una de las zonas descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, según corresponda.
El compeonato comenzará el primer fin de semana de febrero y habrá fechas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Solamente habrá un parate de dos semanas cuando termine la primera ronda.
Los 36 equipos de la Primera Nacional 2026
- Agropecuario
- All Boys
- Almirante Brown
- Almagro
- Atlanta
- Central Norte de Salta
- Chaco For Ever
- Chacarita
- Colegiales
- Colón
- Defensores de Belgrano
- Deportivo Madryn
- Deportivo Maipú
- Deportivo Morón
- Estudiantes de Buenos Aires
- Ferro
- Gimnasia de Jujuy
- Gimnasia y Tiro de Salta
- Güemes de Santiago del Estero
- Los Andes
- Mitre de Santiago del Estero
- Nueva Chicago
- Patronato
- Quilmes
- Racing de Córdoba
- San Martín de Tucumán
- San Miguel
- San Telmo
- Temperley
- Tristán Suárez
- Midland
- Atlético de Rafaela
- Godoy Cruz
- San Martín de San Juan
- Ciudad Bolívar
- Acassuso
Noticia en desarrollo...