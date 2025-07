El sugestivo posteo de Marcos Rojo en plena previa de Boca ante Atlético Tucumán

Rojo sigue entrenándose con el plantel, pero no integra la lista de concentrados desde el regreso del Mundial de Clubes. Tiene contrato hasta diciembre, pero ya es un hecho que no continuará en Boca y busca una salida, que por ahora parece trabada.

La charla de Verón con Marcos Rojo para volver a Estudiantes

En las últimas horas, Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, reveló que ya tuvo una charla con Rojo. “Conmigo no es el problema y se lo dije. A mí no me tenés que pedir perdón. Vos sabés lo que hacés y las decisiones que tomás”, contó en diálogo con 0221.