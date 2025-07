El sentido mensaje de despedida de Di María al fútbol europeo previo a su regreso a Rosario Central: "Me toca volver..."

Este miércoles, previo a sumarse al plantel del Canalla, el Fideo compartió un sentido posteo a modo de último adiós al fútbol europeo. "Hoy me toca volver a casa, mi carrera en Europa terminó. Pasaron muchos años, pasé por muchos clubes, me voy completo de tantas experiencias vividas inolvidables", comienza a rezar el texto que acompaña a un fotomontaje de Angelito vistiendo todas las camisetas que usó.

"Fueron 18 años en Europa, donde no solo disfruté vivir en hermosas ciudades, si no de enormes clubes, de mucha gente maravillosa, me llené de amigos que voy a llevar por siempre en mi corazón, todos y cada uno de los momentos increíbles que viví hicieron que fuera lo que soy hoy. También golpearse, llorar, enojarse, levantarse y seguir hacia adelante formó parte de mi formación y crecimiento futbolístico y como persona, sin dudas", agregó a continuación.