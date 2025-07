Crisis en Inter: Thuram tomó postura tras la pelea de Lautaro Martínez con Calhanoglu y el DT tomó una decisión

Si bien no hizo nombres, rápidamente se dedujo que hablaba de Hakan Calhanoglu (Giuseppe Marotta, presidente del club, lo confirmaría más tarde), una de las principales figuras del plantel que no jugó un solo minuto del torneo por una lesión que venía arrastrando. Este no sería el motivo del enojo del Toro, sino que el volante turco dejó la concentración del Nerazzurro para ir a la playa con su esposa, además de ciertos rumores que indican que tiene pensado irse al Galatasaray en este mercado de pases.

El descargo de Calhanoglu tras los dichos de Lautaro Martínez

El comunicado de Calhanoglu contra los dichos de Lautaro Martínez post eliminación del Inter del Mundial de Clubes. El comunicado de Calhanoglu contra los dichos de Lautaro Martínez post eliminación del Inter del Mundial de Clubes.

Ante esta bomba del goleador bahiense, el mediocampista otomano no se quedó callado y respondió con un duro descargo en su cuenta de Instagram: "Respeto todas las opiniones, pero el respeto no puede ser unilateral. (...) Nunca he traicionado esta camiseta. (...) El verdadero líder es el que permanece al lado de sus compañeros, no el que busca culpables cuando es más fácil hacerlo", lanzó.