Ángel Di María cerró su ciclo en Benfica con una emotiva despedida: habló de su vuelta a Central ¿por un año?

La eliminación de Benfica en los octavos de final ante el Chelsea decretó no solo la despedida del equipo portugués del Mundial de Clubes, sino que también el adiós definitivo a uno de los jugadores más queridos de la Águilas: Ángel Di María , que volverá a Rosario Central -ya firmó el contrato- para dar los últimos pasos de su carrera en el club que lo vio nacer.

En primera instancia, Di María se despidió de las Águilas luego de dos etapas en la institución (2007-2010 y 2023-2025) y dejó la puerta abierta para volver en un futuro, aunque ya no como jugador: “Quería volver a vestir esta camiseta. Podía haber ido a cualquier parte del mundo y decidí volver a Benfica . Sinceramente, les estoy eternamente agradecido. Es algo increíble para mí. Espero volver algún día de una forma diferente y seguir sintiendo ese cariño“.

«O Benfica é amor puro!»



— SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2025

No obstante, el Fideo también se refirió a su nueva etapa en Rosario Central, marcó el sentido de pertenencia y dejó entrever por cuánto tiempo tiene pensado jugar en Argentina: “Dije que tenía muchas ganas de terminar en Rosario Central, en mi club, en mi casa, donde me formé, donde empecé. Así que creo que es un final con el que soñé. No sé cuánto tiempo más voy a jugar. Solo voy a firmar contrato por un año“.