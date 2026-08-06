El Ruso Zielinski fulminó al árbitro Echenique con una frase tras el polémico penal agónico a Tigre

El DT de Belgrano estalló en conferencia contra el juez por la discutida jugada que fue a revisar al VAR y terminó en un fallo dudoso. Qué dijo.

Echenique cobró un polémico penal en contra de Belgrano y el Ruso Zielinski no se lo perdonó.

El empate sin goles entre Tigre y Belgrano por la fecha pendiente del Clausura terminó envuelto en una fuerte polémica por el penal que Fernando Echenique sancionó para el Matador en tiempo de descuento, tras la intervención del VAR. Aunque el remate fue contenido el arquero Thiago Cardozo y el 0-0 no se modificó, el final caliente dejó expulsados y un Ricardo Zielinski sacado como nunca antes por el arbitraje.

El Ruso Zielinski apuntó contra Echenique por el polémico penal que le cobró a Tigre Lejos de su habitual perfil bajo a la hora de hablar de los jueces, el Ruso no se guardó nada en conferencia de prensa y dejó una frase que resumió todo. "Nos pareció que estaba realmente nervioso. Yo generalmente no me refiero a los árbitros, no creo que sea mi tema; pero repasamos las imágenes y no habíamos visto nada", disparó, en referencia a la jugada que decantó en la dudosa pena máxima.

El polémico penal que le cobraron a Tigre contra Belgrano. Video: ESPN El DT campeón Belgrano también aseguró que las decisiones de Echenique terminaron cambiando por completo el clima del partido en Victoria. "Hay que emprolijar algunas cosas", sostuvo, al remarcar que las expulsiones posteriores al penal "desvirtuaron todo" y terminaron perjudicando a su equipo.

Además de la roja a Adrián Sánchez por protestar, Zielinski reveló que Santiago Longo, que ni siquiera estaba en cancha, también fue expulsado. Y fue ahí donde volvió a disparar contra la terna arbitral.

"Lo echó por el asistente, que estaba a 50 metros... a no ser que tenga los oídos biónicos, es difícil que él interprete lo que festejó a esa distancia. Es ridículo... Hablé con Sánchez y no le dijo nada desubicado", concluyó, todavía atravesado por el contexto.