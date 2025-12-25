El repudiable comentario de Diego Díaz sobre Marino Hinestroza, nuevo refuerzo de Boca: "El moreno de..."

Diego Díaz protagonizó un episodio repudiable al referirse en términos discriminatorios a Marino Hinestroza , el extremo colombiano de 23 años que se convertirá en refuerzo de Boca a partir de 2026. El comentario ocurrió en vivo durante su programa en el canal de streaming Picado TV.

Públicamente identificado desde hace años como “anti Boca ”, el exfutbolista y ex TyC Sports volvió a quedar en el centro de la escena por una declaración desubicada vinculada al club de la Ribera. Esta vez, el blanco fue el delantero que llegará desde Atlético Nacional .

En un tramo del programa, Díaz lanzó al aire: “La Navidad de Boca , ahí está. El moreno de Plaza Francia y… eh…”. Ante un llamado de atención desde la producción, insistió: “¿No? ¿Y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares?”. La frase generó incomodidad inmediata en el estudio y fuerte rechazo en redes sociales.

No fue el único comentario polémico de la emisión. Minutos después, el conductor agregó una crítica futbolística con tono despectivo: “En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Pero bueno, Boca va a pagar 5 millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba 8”.

Más allá de la controversia, Hinestroza afrontará su tercera experiencia fuera de Colombia tras pasos por Columbus Crew y Pachuca. En Boca, será una apuesta ofensiva para el arranque de la pretemporada y su llegada se dará desde Atlético Nacional.

Si se confirman las cifras de la operación, el extremo pasaría a ser el colombiano más caro en la historia del club, por encima de nombres como Jorman Campuzano y Wilmar Barrios, en un contexto que quedó empañado por un comentario que desató un amplio repudio.