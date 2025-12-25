El repudiable comentario de Diego Díaz sobre Marino Hinestroza, nuevo refuerzo de Boca: "El moreno de..."
El exjugador y conductor realizó un comentario fuera de lugar y con tintes xenófobos sobre Marino Hinestroza, el extremo colombiano que llegará a Boca en 2026.
Diego Díaz protagonizó un episodio repudiable al referirse en términos discriminatorios a Marino Hinestroza, el extremo colombiano de 23 años que se convertirá en refuerzo de Boca a partir de 2026. El comentario ocurrió en vivo durante su programa en el canal de streaming Picado TV.
Públicamente identificado desde hace años como “anti Boca”, el exfutbolista y ex TyC Sports volvió a quedar en el centro de la escena por una declaración desubicada vinculada al club de la Ribera. Esta vez, el blanco fue el delantero que llegará desde Atlético Nacional.
El discriminatorio comentario de Diego Díaz sobre Marino Hinestroza
En un tramo del programa, Díaz lanzó al aire: “La Navidad de Boca, ahí está. El moreno de Plaza Francia y… eh…”. Ante un llamado de atención desde la producción, insistió: “¿No? ¿Y quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares?”. La frase generó incomodidad inmediata en el estudio y fuerte rechazo en redes sociales.
No fue el único comentario polémico de la emisión. Minutos después, el conductor agregó una crítica futbolística con tono despectivo: “En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Pero bueno, Boca va a pagar 5 millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba 8”.
Más allá de la controversia, Hinestroza afrontará su tercera experiencia fuera de Colombia tras pasos por Columbus Crew y Pachuca. En Boca, será una apuesta ofensiva para el arranque de la pretemporada y su llegada se dará desde Atlético Nacional.
Si se confirman las cifras de la operación, el extremo pasaría a ser el colombiano más caro en la historia del club, por encima de nombres como Jorman Campuzano y Wilmar Barrios, en un contexto que quedó empañado por un comentario que desató un amplio repudio.