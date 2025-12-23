El posteo de Maravilla Martínez que enloqueció a los hinchas de Racing: "Primer y último escudo que..."

Luego del video viral junto a un fanático de Boca, Adrián Martínez redobló la apuesta con un tajante mensaje en Instagram para el pueblo blanquiceleste.

Si el Racing de Gustavo Costas, el equipo argentino más competitivo de los últimos dos años, tiene un jugador emblema, ese es sin ninguna duda Adrián Martínez. El goleador estrella encontró en Avellaneda su lugar en el mundo y cuando las cosas no le salieron, su equipo extrañó a sobremanera sus goles, pero nunca dejaron de brindarle su apoyo.

Este martes, se hizo viral un video de un hincha de Boca tratando de convencer a Maravilla de ir a la Ribera y calzarse la camiseta azul y oro, a lo que el delantero de 33 años respondió con un simple y concreto "122", que es la astronómica cantidad de millones de dólares de su cláusula con la que la Academia lo blindó a mitad de año.

La historia que subió Adrián Martínez Posteo Maravilla Martínez @adrian.martinez52 No conforme con esta respuesta, el atacante decidió redoblar la apuesta. Unas pocas horas después, subió a sus historias de Instagram una foto suya durante un partido mientras se besaba la camiseta blanquiceleste, con un mensaje bien claro: "Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad...".

Este posteo terminó de enloquecer de una vez por todas a los fanáticos académicos, que rápidamente replicaron la postal y llenaron las redes de mensajes de apoyo y aliento para el 9 que tantas alegrías les dio y tantos goles les hizo gritar en los últimos dos años.