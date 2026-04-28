El podio de la fecha en Mendoza: los tres futbolistas que marcaron el fin de semana

El fútbol mendocino dejó un fin de semana cargado de protagonistas. Entre la goleada de Independiente Rivadavia, la solidez de Deportivo Maipú y la resistencia de Godoy Cruz Antonio Tomba, hubo varios rendimientos altos. Pero cuando llega el momento de elegir, el podio de la fecha se reduce a tres nombres.

Tres jugadores que sostuvieron, empujaron y cambiaron partidos desde lugares distintos. Uno desde el arco, otro desde el sacrificio silencioso y el mejor de todos desde la autoridad total de un clásico.

El arquero volvió a sostener al equipo cuando más sufrió. A falta de diez minutos, Toledo tuvo la más clara para el local y allí apareció el uno del Tomba con una atajada decisiva para evitar una derrota dolorosa. Fue una escena repetida, muy parecida a la que ya había protagonizado frente a San Miguel.

Ramírez terminó con dos paradas clave, tres despejes por alto y 19 recuperaciones, además de esa presencia que no siempre entra en la planilla pero que ordena a todo el equipo. Cuando Godoy Cruz se desordena, él aparece. Y esta vez volvió a salvarlo.

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Segundo puesto: Franco Saccone, el motor silencioso de Maipú

No hizo goles ni dio asistencias, pero fue el mejor jugador de Deportivo Maipú. Y muchas veces eso vale más.

Franco Saccone fue la gran figura del Botellero en una nueva victoria de local, la segunda consecutiva en casa y la tercera fecha seguida sin perder. El famoso “7 bravo” mostró toda su dinámica: profundidad, desequilibrio, agresividad y una influencia constante en cada ataque importante.

Terminó con cuatro pases clave, una asistencia esperada de 0.66, siete centros lanzados —tres correctos— y una precisión de pase del 81%. Además, completó cinco de ocho regates y ganó 12 de 20 duelos en el suelo.

Fue el motor del equipo. No necesitó gol para ser figura. Le alcanzó con estar en todos lados y sostener el ritmo ofensivo de un Maipú que empieza a ilusionarse.

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Primer puesto: Leonard Costa, el patrón del clásico

El mejor de toda la fecha no podía ser otro. Leonard Costa jugó su primer clásico mendocino como si llevara una década disputándolos.

En la goleada 5 a 1 de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el zaguero uruguayo fue el gran patrón de la tarde. Cuando Gimnasia golpeó a los 45 segundos, fue uno de los que sostuvo emocionalmente al equipo. Ordenó, empujó, ganó todos los duelos y jugó con una personalidad tremenda.

Por arriba fue impasable, por abajo también. Defendió con autoridad, manejó la salida con criterio y además se animó a cruzar la mitad de la cancha para marcar el cuarto gol de la Lepra.

Terminó con un gol, una asistencia, 88% de precisión en los pases, tres despejes, una intercepción y una actuación total que lo convirtió en el dueño absoluto del clásico. Fue figura, fue caudillo y fue el mejor futbolista mendocino del fin de semana.

El podio quedó claro: Ramírez salvó, Saccone empujó, pero Leonard Costa mandó. Y en un clásico, eso vale doble.