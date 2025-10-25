El picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su ex DT en Inter: "Cagón"

Lautaro Martínez tuvo un fuerte careo con el entrenador italiano en la derrota del Neroazzurro ante el Napoli por la Serie A.

El Inter de Lautaro Martínez no pudo treparse a la cima de la Serie A. El Neroazzurro, que venía de golear en la semana al Union Saint Gilloise por la Champions, cayó por 3-1 en su visita al Napoli, quien con los tres puntos se convirtió en el nuevo líder del torneo italiano.

Kevin De Bruyne, que salió lesionado, adelantó al Napoli desde el punto penal y Scott McTominay aumentó la ventaja antes del descanso. En el complemento, el Inter descontó gracias a un gol de penal de Calhanoglu, pero un golazo de Zambo Anguissa decretó el 3-1 final a favor de los de Antonio Conte.

El picante cruce de Lautaro Martínez con Antonio Conte Una de las imágenes más picantes del fin de semana en Europa se dio en este encuentro cuando Lautaro Martínez se cruzó fuertemente con Antonio Conte, su ex DT en el Inter. A los 61 minutos, Dumfries recibió una falta y quedó tendido en el suelo con gestos de dolor, pero el italiano, quien estaba a metros de él, comenzó a exigir que se levante y que se incorpore de vuelta al juego.

Una vez de pie, el futbolista se aproximó al entrenador para explicarle lo que había ocurrido. En ese momento, varios jugadores del Inter intervinieron para respaldar a su compañero, entre ellos Lautaro, lo que provocó un clima de tensión entre ambos equipos. El Toro se encaró directamente con Conte durante el intercambio, que continuó incluso cuando el partido estaba a punto de reanudarse: le hizo gestos insinuando que tenía miedo e incluso llegó a decirle “cagón”. Por su parte, el entrenador italiano no se quedó callado y le respondió con un “imbécil”, según mencionó la Gazzetta Dello Sport.