El picante cruce de Kylian Mbappé con un periodista tras su póker en la Champions: "Es una falta de respeto"

Kylian Mbappé tuvo un fuerte cruce con un periodista tras la victoria del Real Madrid sobre el Olympiakos por la Champions League.

Kylian Mbappé sigue brillando en el Real Madrid. El delantero francés y estrella del Merengue se lució con un póker en el ajustado triunfo por 4-3 sobre el Olympiakos por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League.

Tras ser elegido como figura del encuentro, el astro francés habló con los medios y allí tuvo un picante cruce con un periodista. El clima se tornó tenso luego de que le fuera consultado sobre una supuesta "Mbappé dependencia" en el Real Madrid, algo que no le cayó para nada bien y se lo hizo saber.

El picante cruce de Kylian Mbappé con un periodista tras su póker en Champions "Creo que esta pregunta es una falta de respeto a ti y una mala pregunta”, sentenció con seriedad. "Cada uno tiene su trabajo en el equipo y mi trabajo, de normal, es marcar goles”, completó.

El picante cruce de Mbappé con un periodista tras su póker en la Champions Luego, cuando el periodista intentó justificar su pregunta, Kiki lo volvió a enfrentar: "No tienes que decir ‘dependencia’. Tienes que decir que Kylian es uno de los responsables porque no hemos ganado y porque mi trabajo es marcar goles, no ‘dependencia’. Eso es lo que tienes que decir, no la dependencia. Tienes que decir que Kylian no ha marcado y que Kylian tiene que marcar", lanzó.