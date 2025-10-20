El picante cruce entre el Loco Díaz y los hinchas de Atlético Tucumán en la caída ante San Lorenzo

El público de Atlético Tucumán comenzó a insultar a los jugadores, lo que desató la furia de Leandro Díaz.

Atlético Tucumán le ganaba este lunes a San Lorenzo como local por la fecha 13 del torneo Clausura con un gol de Marcelo Ortiz al minuto 8. Pero, sobre el cierre del primer tiempo, el elenco azulgrana encontró el empate a través de un penal muy bien ejecutado por Alexis Cuello.

Ni bien se produjo el tanto de la igualdad, justo antes del descanso, los hinchas del Decano se enojaron de manera automática y comenzó a bajar de las gradas del Monumental José Fierro el clásico cantito de "¡Jugadores...!", lo que desató la furia desenfrenada de Leandro Díaz.

El cruce entre el Loco Díaz y los hinchas de Atlético Tucumán El cruce entre el Loco Díaz y los hinchas de Atlético Tucumán El Loco, capitán y uno de los principales referentes del plantel, muy identificado con el club, primero intentó arengar al público para que alentara al equipo. Pero, al ver que los insultos proseguían, rápidamente señaló a las tribunas y comenzó a increpar airadamente a los fanáticos, mientras sus compañeros intentaban contenerlo, sin mucho éxito.

Este tenso momento se produjo justamente luego de que durante la semana los futbolistas decidieran no concentrar como medida de protesta contra la dirigencia, ya que les adeudaban el pago de los premios de los últimos tres partidos, contra River, Talleres y Rosario Central.