El particular motivo por el que Gutiérrez se despedirá del Federal A a puertas cerradas
Gutiérrez Sport Club continuará jugando sin público hasta la finalización del torneo por una particular situación.
Gutiérrez atraviesa un momento complejo de su larga y rica historia como institución deportiva. El descenso de categoría fue el desenlace de un compendio de malas decisiones, tanto a nivel político como económico, que tuvieron una importante repercusión en el ámbito futbolístico.
Esta situación llevó no sólo a un cambio en la conducción del club, en la que asumió el periodista Sebastián Fernández como presidente, sino también a una fuerte evaluación de las cuentas de la institución ante un escenario preocupante a nivel financiero.
Ante esto, desde la nueva comisión directiva se pusieron como principal objetivo el de intentar finalizar la competencia oficial a como dé lugar, teniendo en cuenta que una posible deserción del actual torneo, podría significar un golpe muy difícil de sobrellevar a futuro.
Gutiérrez se despedirá del Federal A a puertas cerradas
A falta de tres fechas para la finalización de la primera fase de la Reválida del torneo Federal A, el Cele intentará cerrar su participación de la manera más decorosa posible, aunque contará con una llamativa condición cuando le toque hacer las veces de local: jugará a puertas cerradas.
Desde el partido ante Germinal de Rawson, correspondiente a la quinta jornada, el club tomó la decisión de disputar todos los encuentros como local sin la presencia de público hasta el cierre del torneo, debido a una cuestión meramente económica.
Los elevados costos que implica un operativo de seguridad, que en el caso de Gutiérrez ascendería a cinco millones de pesos por partido, sumado a la importante deuda de sueldos con el plantel actual, llevó a los dirigentes a tomar una decisión polémica y entendible a la vez, pero que le impedirá a los hinchas poder despedir al equipo de un sueño que duró poco más de un año.