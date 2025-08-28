El particular motivo por el que Gutiérrez se despedirá del Federal A a puertas cerradas

Gutiérrez atraviesa un momento complejo de su larga y rica historia como institución deportiva. El descenso de categoría fue el desenlace de un compendio de malas decisiones, tanto a nivel político como económico, que tuvieron una importante repercusión en el ámbito futbolístico.

Esta situación llevó no sólo a un cambio en la conducción del club, en la que asumió el periodista Sebastián Fernández como presidente, sino también a una fuerte evaluación de las cuentas de la institución ante un escenario preocupante a nivel financiero.

Ante esto, desde la nueva comisión directiva se pusieron como principal objetivo el de intentar finalizar la competencia oficial a como dé lugar, teniendo en cuenta que una posible deserción del actual torneo, podría significar un golpe muy difícil de sobrellevar a futuro.

A falta de tres fechas para la finalización de la primera fase de la Reválida del torneo Federal A , el Cele intentará cerrar su participación de la manera más decorosa posible, aunque contará con una llamativa condición cuando le toque hacer las veces de local: jugará a puertas cerradas.

Los hinchas del Perro tendrán que volver a seguir a su equipo desde las adyacencias del estadio. Prensa Gutiérrez Sport Club

Desde el partido ante Germinal de Rawson, correspondiente a la quinta jornada, el club tomó la decisión de disputar todos los encuentros como local sin la presencia de público hasta el cierre del torneo, debido a una cuestión meramente económica.

Los elevados costos que implica un operativo de seguridad, que en el caso de Gutiérrez ascendería a cinco millones de pesos por partido, sumado a la importante deuda de sueldos con el plantel actual, llevó a los dirigentes a tomar una decisión polémica y entendible a la vez, pero que le impedirá a los hinchas poder despedir al equipo de un sueño que duró poco más de un año.