El palito de Miguel Ángel Russo a la dirigencia de San Lorenzo: "Se han dicho muchas tonterías"

Tras esas hermosas palabras, Miguelo comenzó a responder las preguntas de los periodistas y cuando le consultaron sobre su salida de San Lorenzo , el DT le lanzó un palito a la dirigencia del Ciclón y aclaró cómo fueron las negociaciones: "La gente de fútbol siempre respeta los tiempos, entonces nos manejamos de una manera. Se dijeron muchas tonterías, pero muchos presidentes saben como manejarse, a diferencia de presidentes que no fueron futbolistas. Siempre hemos estado hablando, nunca cortamos el diálogo, porque nos apasiona el fútbol. Román siempre me llamaba y hablaba, no es algo de ahora. Hemos mantenido una relación propia y cerrada, como tiene que ser. También la mantuve con Belloso, el presidente de Central, quienes tienen los mismos códigos que yo. Sé dijeron muchas cosas que no son verdad, nos manejamos con códigos naturales del fútbol", sentenció.

"Mi primer momento en Boca fue muy bueno. La pandemia nos mata y nos para meses, después hay que competir con La Bombonera vacía y no es lo mismo. Hay cosas que han pasado y siempre mantuve el silencio. Me tocó una etapa difícil que no pude seguir. No lo provoqué ni lo busqué. Siempre competí, mucho más en los últimos años. Se me dan muchas cosas y sigo compitiendo. Apareció Boca después que llego eliminado de San Lorenzo, para que tengan idea de los códigos y normas que mantenemos en el fútbol, lo mantenemos tranquilos. Busco siempre lo mejor", añadió.