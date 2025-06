Llamativo: por qué Boca aún no presentó a Miguel Ángel Russo ni mostró una foto del DT

La noticia de la llegada de Russo se confirmó, pero aún no dirigió ninguna práctica y tampoco se lo vio vestido con la indumentaria del Xeneize en estos días, ni siquiera para anunciar su vuelta al club. Esto se debe a los tiempos en los que se resolvieron las situaciones contractuales entre Russo , Boca y la desvinculación del DT con San Lorenzo, según informó el Diario Olé.

Este último motivo fue el principal por sobre todo, ya que el viernes se terminó de oficializar su salida del Ciclón y eso provocó que no se pudiera avanzar en la firma del contrato, tanto de él como el de cada uno de los colaboradores que lo acompañarán en esta nueva etapa.

A partir de ello, la decisión de Miguel Ángel Russo y la dirigencia del cuadro de la Ribera fue la de no demorar por trámites administrativos lo que urgía: comenzar con los entrenamientos futbolísticos, presentarse con el plantel de forma interna y no perder la vista en el tema del papeleo, que en definitiva no cambiarán según lo acordado previamente por ambas partes.