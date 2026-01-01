El palazo de Thiago Fernández a la dirigencia de Vélez tras irse libre a España: "El club está en manos de..."

Luego de irse en condición de libre del elenco de Liniers, Thiago Fernández publicó un mensaje en sus redes y disparó fuertemente contra la CD del club.

Este 1 de enero, Thiago Fernández, una de las grandes promesas del fútbol argentino y de la cantera de Vélez, viajó a España para convertirse en nuevo refuerzo del Villarreal tras irse en condición de libre del cuadro de Liniers.

Luego de una negociación extensa y plagada de desacuerdos, la renovación contractual nunca llegó a buen puerto y Vélez terminó perdiendo a una de las piezas clave del equipo que brilló en 2024 y se coronó campeón de la Liga Profesional. Aunque el 1° de diciembre sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha —lesión que lo marginó de la final ante Huracán—, sus números reflejaron su impacto: cerró la temporada con cinco goles y seis asistencias, siendo uno de los futbolistas más influyentes del Fortín.

Durante el proceso de recuperación se sucedieron propuestas y contrapropuestas, en tratativas que ya venían tensas incluso antes de la lesión. Sin embargo, el desenlace fue definitivo. En agosto, una vez recibido el alta médica, el club de Liniers comunicó su separación del plantel profesional tras el colapso de las negociaciones. Desde entonces, el mediocampista ofensivo apareció en redes sociales entrenándose de manera individual y también acompañando al grupo en las celebraciones por la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.

image Thiago Fernández se fue libre de Vélez para jugar en el Villarreal de España. Archivo Las bombas de Thiago Fernández contra la dirigencia de Vélez En su último día en el país, Thiago Fernández aprovechó para despedirse de Vélez y también disparó con munición cargada contra la dirigencia encabezada por Fabián Berlanga por el destrato que sufrió durante los últimos meses: "Lamentablemente hoy en dia el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Alvarez y Sebastian Pait”, comenzó.

“La dirigencia no deja de lado sus peleas entre si, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovacion con Augusto Costa, Fabian Berlanga me dijo 'no renueves, te estan mintiendo en el contrato', y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar", continuó.