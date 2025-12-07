El palazo de Pierre Gasly a Alpine tras la floja clasificación en el GP de Abu Dhabi: "Haremos lo contrario"

Pierre Gasly largará desde la 19° posición en Abu Dhabi, pero en diálogo con los medios no se quedó callado y lanzó una bomba contra la escudería francesa.

Alpine está por cerrar una de sus peores temporadas deportivas en la Fórmula 1. El equipo que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como sus dos pilotos principales, volvió a mostrar fallas en su ritmo durante la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, a tal punto que los dos corredores saldrán en los últimos dos puestos.

Tras completar la qualy, el argentino se mostró muy fastidioso por la poca evolución que ha tenido el A525 durante todo el fin de semana en el Yas Marina Circuit mientras que el francés,venía optando por un tono más sereno, aunque no evitó lanzar una durísima y lapidaria frase cuando le consultaron por las alternativas estratégicas para la carrera del domingo.

El palito de Pierre Gasly a Alpine tras la qualy del GP de Abu Dhabi “Sí, bueno... hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario”, sentenció entre risas en diálogo con el canal oficial de la Fórmula 1. Esta respuesta reflejó el desgaste acumulado por múltiples decisiones tácticas a lo largo de la temporada, que no dieron resultado.

piere gasly Pierre Gasly apuntó contra Alpine por el mal rendimiento en la qualy de Abu Dhabi. Instagram @alpinef1team Luego, Pierre Gasly habló sobre el rendimiento del monoplaza de Alpine y el adiós al motor Renault (el año que viene utilizarán motor Mercedes): “En general, estoy bastante contento porque me sentí seguro con el coche y sentí que podía sacarle todo el partido. Así que ya veremos qué pasa. Pero, sí, obviamente será el último con el motor Renault e intentaremos terminar de la mejor manera posible para ellos”, lanzó.

El enojo por las vueltas anuladas durante la qualy Por último, el piloto francés se mostró muy molesto por las buenas anuladas durante la qualy, que le impidieron marcar más tiempos de los esperados: “Creo que esa vuelta fue de 23,5 y la siguiente, de 23,4, ambas muy buenas. Estoy muy contento con ellas. Solo que nos faltó un poquito de suerte para meternos en Q2, ayer estábamos a casi dos segundos. Conseguimos hacer cambios bastante grandes y dejamos el coche en muy buena posición. Solo creo que nos falta rendimiento general. Y con estos pequeños márgenes, por desgracia, no fue suficiente”, mencionó.