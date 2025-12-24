El palazo de Nalbandian a Del Potro al recordar la conflictiva final de la Copa Davis en 2008: "Sentí que llegó con poca..."

David Nalbandian repasó la serie perdida ante España en Mar del Plata y dejó una frase contundente sobre el rol de Del Potro en aquella definición.

La final de la Copa Davis 2008 sigue siendo una espina para el tenis argentino y David Nalbandian no esquivó el tema. El exnúmero tres del mundo recordó la serie perdida ante España en Mar del Plata y fue muy crítico con el contexto del equipo y, en especial, con la preparación de Juan Martín del Potro.

“Fue una serie que tendríamos que haber ganado, sin ninguna duda. Llegamos todos los que jugamos en distinta sintonía”, aseguró Nalbandian al repasar aquella definición, en una entrevista con Clank. El equipo capitaneado por Alberto Mancini contaba con Del Potro, Nalbandian, José Acasuso y Agustín Calleri, mientras que los españoles afrontaron la final sin Rafael Nadal, su máxima figura.

David Nalbandian aclaró los rumores generados en su relación con Juan Martín Del Potro Uno de los focos estuvo puesto en la elección de la sede. “Se había propuesto que sea en Córdoba porque a Nadal no le gusta jugar con algo de altura. Cuando él se lesionó, Mar del Plata nos beneficiaba porque era España, que es incluso más fuerte que nosotros en polvo de ladrillo. El lugar estuvo perfecto. Pasaron cosas que no me gustaron, pero era jugar y ganar”, analizó el cordobés.

David Nalbandian sobre Del Potro y la sede de la Copa Davis 2008 David Nalbandian sobre Del Potro y la sede de la Copa Davis 2008 Clank Nalbandian había abierto la serie con una sólida victoria ante David Ferrer, pero luego llegó el golpe inesperado: la derrota de Del Potro frente a Feliciano López. Ahí apareció la crítica más fuerte. “Sentí que Del Potro llegó con poca energía. Él se estaba quedando sin batería y fue al Masters. Una final de la Davis no es algo que tengas todos los días y te tenés que preparar. Contra Feliciano, no debería perder”, lanzó sin vueltas.

El segundo día terminó de torcer la historia. España ganó el dobles y, según Nalbandian, se produjo un quiebre interno. “Juan Martín no quiso jugar el cuarto punto y Calleri, que no esperaba tener que jugar el single, tampoco. Le tocó jugar a Chucho Acasuso, que no estaba ni para el doble”, recordó. Finalmente, Fernando Verdasco selló el triunfo español y La Armada se quedó con la Ensaladera.