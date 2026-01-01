El país que disolvió a su selección nacional "hasta nuevo aviso" y por qué
El Gobierno gabonés decidió suspender a su selección nacional luego de una fallida Copa África, con duras sanciones disciplinarias.
La selección nacional de Gabón quedó oficialmente suspendida “hasta nuevo aviso” por decisión del Gobierno, tras una participación calificada como “deshonrosa” en la Copa África. La medida fue comunicada en las últimas horas y representa uno de los episodios más drásticos en la historia del fútbol del país.
La resolución incluye sanciones disciplinarias inmediatas contra varios referentes del plantel. Entre ellos se destacan Pierre-Emerick Aubameyang, máxima figura internacional del seleccionado, y el capitán Ecuele Manga, quienes fueron apartados del equipo.
Desde las autoridades explicaron que la determinación busca reordenar el proyecto deportivo y preservar la imagen institucional, luego de un torneo marcado por derrotas consecutivas, un colapso futbolístico inesperado y fuertes cuestionamientos internos.
Una decepcionante actuación en la Copa África
La participación de Gabón en la Copa África fue una de las más decepcionantes de los últimos años. El equipo perdió todos los partidos que disputó y exhibió un nivel muy por debajo de las expectativas generadas antes del certamen.
El punto de quiebre se produjo en el último encuentro, cuando el seleccionado ganaba 2-0 ante Costa de Marfil, uno de los candidatos al título, pero sufrió una remontada fulminante y perdió el partido en apenas seis minutos. Ese desenlace fue considerado inadmisible por las autoridades gubernamentales.
Sanciones, revisión y futuro incierto
Tras ese resultado, el Ministerio de Deportes emitió un comunicado contundente en el que denunció “falta de compromiso, indisciplina y ausencia de valores deportivos”, argumentos que derivaron en la suspensión inmediata de la selección mayor.
La sanción no tiene un plazo definido y quedará sujeta a una revisión estructural del fútbol nacional. Si bien no se detallaron las faltas individuales, desde el entorno gubernamental trascendió que Aubameyang y Ecuele Manga habrían incurrido en conductas incompatibles con su rol de líderes durante el torneo. La decisión generó un fuerte impacto dentro y fuera del país, dejando a Gabón sumido en una profunda crisis deportiva e institucional, con su selección paralizada y un futuro inmediato lleno de incertidumbre.