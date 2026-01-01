El país que disolvió a su selección nacional "hasta nuevo aviso" y por qué

La selección nacional de Gabón quedó oficialmente suspendida “hasta nuevo aviso” por decisión del Gobierno, tras una participación calificada como “deshonrosa” en la Copa África . La medida fue comunicada en las últimas horas y representa uno de los episodios más drásticos en la historia del fútbol del país.

La resolución incluye sanciones disciplinarias inmediatas contra varios referentes del plantel. Entre ellos se destacan Pierre-Emerick Aubameyang , máxima figura internacional del seleccionado, y el capitán Ecuele Manga, quienes fueron apartados del equipo.

Desde las autoridades explicaron que la determinación busca reordenar el proyecto deportivo y preservar la imagen institucional, luego de un torneo marcado por derrotas consecutivas, un colapso futbolístico inesperado y fuertes cuestionamientos internos.

La participación de Gabón en la Copa África fue una de las más decepcionantes de los últimos años . El equipo perdió todos los partidos que disputó y exhibió un nivel muy por debajo de las expectativas generadas antes del certamen.

El gobierno de Gabón disuelve la selección nacional hasta nuevo aviso y aparta y señala con el dedo a la persona que, con diferencia, más ha promocionado el nombre del país en la última década: Aubameyang. Yo le daría acceso inmediato al parlamento español a todo el gobierno… pic.twitter.com/EjFJElCXdd

El punto de quiebre se produjo en el último encuentro, cuando el seleccionado ganaba 2-0 ante Costa de Marfil, uno de los candidatos al título, pero sufrió una remontada fulminante y perdió el partido en apenas seis minutos. Ese desenlace fue considerado inadmisible por las autoridades gubernamentales.

abumeyang Pierre-Emerick Aubameyang, referente de Gabón, fue apartado de la selección nacional en medio de una crisis institucional sin precedentes. X

Sanciones, revisión y futuro incierto

Tras ese resultado, el Ministerio de Deportes emitió un comunicado contundente en el que denunció “falta de compromiso, indisciplina y ausencia de valores deportivos”, argumentos que derivaron en la suspensión inmediata de la selección mayor.

La sanción no tiene un plazo definido y quedará sujeta a una revisión estructural del fútbol nacional. Si bien no se detallaron las faltas individuales, desde el entorno gubernamental trascendió que Aubameyang y Ecuele Manga habrían incurrido en conductas incompatibles con su rol de líderes durante el torneo. La decisión generó un fuerte impacto dentro y fuera del país, dejando a Gabón sumido en una profunda crisis deportiva e institucional, con su selección paralizada y un futuro inmediato lleno de incertidumbre.