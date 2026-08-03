El nuevo mensaje de Coudet en plena crisis de River y el apoyo al plantel: "No escucho y sigo..."

Eduardo Coudet actualizó su estado con una publicación dirigida al plantel, horas después de que se viralizara otra frase que había compartido en su perfil.

Eduardo Coudet volvió a expresarse públicamente a través de WhatsApp en uno de los momentos más difíciles de su ciclo como entrenador de River. Tras la derrota ante Rosario Central y en medio de una profunda crisis futbolística, el DT actualizó su estado con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: "No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos".

La publicación, inspirada en una frase de la canción Prohibido de Callejeros, llegó apenas horas después de que se viralizara su imagen de perfil con la leyenda "Los cagones no hacen historia". Ambos mensajes fueron interpretados como una respuesta a las críticas que recibe el equipo y como una muestra de respaldo al grupo de jugadores.

WhatsApp, el canal elegido por el Chacho Coudet El nuevo mensaje de Coudet en WhatsApp. El entrenador eligió una vía poco habitual para hacer pública su postura. Luego de la decisión de no brindar declaraciones tras la caída en el Monumental, ni por parte del cuerpo técnico ni de los futbolistas, WhatsApp se convirtió en el canal utilizado por Coudet para transmitir confianza en el plantel y sostener su convicción de revertir el momento.

Puertas adentro, el respaldo hacia el DT continúa firme. Tras el partido con Rosario Central, el presidente Stefano Di Carlo mantuvo una reunión con el cuerpo técnico y los jugadores para transmitir tranquilidad en medio de la tormenta deportiva. La dirigencia considera que el equipo todavía tiene margen para reaccionar y mantiene su apoyo al proyecto encabezado por el Chacho.