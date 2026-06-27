El Mundial ya tiene al primer DT que dejó su cargo tras quedar eliminado en fase de grupos

Apenas se confirmó que el equipo no avanzaría a los 16avos de final del Mundial, el entrenador decidió ponerle fin a su ciclo al frente del seleccionado.

La participación de Escocia en el Mundial 2026 terminó antes de lo esperado y dejó su primera consecuencia importante. Luego de quedar eliminada como uno de los peores terceros, Steve Clarke presentó su renuncia y dejó de ser el entrenador del seleccionado británico tras siete años en el cargo.

La selección escocesa había llegado a la Copa del Mundo con expectativas de meterse en la fase eliminatoria, pese a compartir el Grupo C con Brasil y Marruecos. Sin embargo, la derrota 1-0 frente a los africanos, la goleada sufrida ante el Scratch y el triunfo 1-0 sobre Haití no alcanzaron para seguir en carrera. La clasificación de Ghana como uno de los mejores terceros terminó de sepultar cualquier posibilidad matemática y precipitó la salida del entrenador.

El fin del ciclo de Steve Clarke Vinicius festeja uno de sus goles frente a Escocia, que hoy quedó eliminada del Mundial. EFE Clarke había asumido en 2019 y logró un hito histórico al devolver a Escocia a un Mundial después de 28 años de ausencia. Sin embargo, al igual que en su anterior participación mundialista, el equipo volvió a despedirse en la fase de grupos.

El entrenador dirigió un total de 81 partidos al frente de la Tartan Army, con un balance de 38 victorias, 14 empates y 29 derrotas. Su ciclo también incluyó la clasificación a dos Eurocopas consecutivas y la histórica presencia en el Mundial 2026.

La trayectoria de Steve Clarke Antes de convertirse en seleccionador de Escocia, Clarke construyó una extensa carrera en el fútbol británico. Fue entrenador interino de Newcastle United, dirigió a West Bromwich Albion y Reading en Inglaterra y tuvo un exitoso paso por Kilmarnock, donde su trabajo le abrió las puertas del seleccionado nacional.